Астрономы обнаружили обреченную на гибель планету

Впервые астрономы идентифицировали планету, которая по спирали движется к катастрофическому столкновению со своей звездой, давая нам представление о том, как однажды может закончиться жизнь Земли.

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Kepler-1658b, которая находится в 2600 световых годах от Земли, является горячим юпитером. Согласно исследованию, опубликованному в Astrophysical Journal Letters, орбитальный период Kepler-1658b составляет менее трёх дней и становится короче примерно на 131 миллисекунду в год. Учёные предполагают, что орбита планеты укорачивается из-за приливов.

«Если она продолжит вращаться по спирали к своей звезде с наблюдаемой скоростью, планета столкнётся со звездой менее чем через три миллиона лет», – сказал Шрейас Виссапрагада, ведущий автор исследования. – «Это первый раз, когда мы наблюдаем прямые свидетельства того, что планета движется по спирали к своей эволюционировавшей звезде».

Эволюционировавшая звезда вступила в субгигантскую фазу звездного жизненного цикла. Она начала расширяться и становиться ярче.

Так ожидает ли Землю подобная гибель?

«Смерть от звезды - это судьба, которая, как считается, ожидает многие миры и может стать окончательным прощанием Земли через миллиарды лет, когда наше Солнце станет старше», - говорится в заявлении Центра астрофизики.

Виссапрагада сказал, что примерно через пять миллиардов лет Солнце превратится в красную гигантскую звезду.

Приливно-отливные процессы, аналогичные тем, что наблюдаются на Kepler-1658b, по словам учёного, приведут к распаду орбиты Земли по направлению к Солнцу, и этот эффект может быть уравновешен потерей массы Солнцем.

«Окончательная судьба Земли несколько неясна», - добавил он.