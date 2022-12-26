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14 минут назад

Xiaomi разработала свой первый термос из чистого титана

runews24.ru

Компания Xiaomi представила публике свой первый термос, полностью вылитый из титана, - Xiaomi Mijia Ti, сообщает портал IT Home. Разработчики утверждают, что внутренняя и внешняя части устройства полностью состоят из чистого титана.

Xiaomi разработала термос из чистого титана
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Его емкость равняется всего 450 мл, а масса — около 215 г. По обещаниям, Mijia Ti может хранить температуру содержимого +58 °C до шести часов или держать холодными напитки до +10°С в течение того же времени.

Титан в составе термоса относится к категории качества TA1, что означает содержание титана больше 99% без вредных тяжёлых металлов. Его широко применяют для биомедицинской промышленности в очистке питьевой воды.

Наверху у термоса стоит откидная крышка с одной кнопкой, а внутри – встроенный скрытый фильтр для чая, легко вынимаемый для очистки.

Купить Xiaomi Mijia Ti сейчас можно в Китае за 27 долларов.

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