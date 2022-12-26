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1 час назад

В "Роскосмосе" ускорили получение качественных спутниковых снимков до нескольких минут

Газета.Ruиещё 1

«Роскосмос» ускорил обработку запросов пользователей на предоставление спутниковых снимков высокого разрешения. Об этом сообщает пресс-служба холдинга РКС.

В «Роскосмосе» ускорили получение качественных спутниковых снимков
Фото: РоскосмосРоскосмос

Новая система, разработанная в НИИ Точных приборов, необходима для работы с Федеральным фондом данных дистанционного зондирования Земли. Через личный кабинет геопортала пользователь может выбрать желаемое разрешение для нужного кадра с российских аппаратов дистанционного зондирования Земли и быстро получить его. В базе данных имеются фотографии с аппаратов «Ресурс-П», «Канопус-В» и «Метеор-М». В том числе, сервис проводит геопространственный анализ снимка.

«Комплекс АПОИ (автоматической потоковой обработки информации) на порядок улучшает автоматическую геопривязку информации с космических аппаратов и выдает продукты ДЗЗ с точностью привязки до единиц метров. Теперь в составе единого комплекса унифицированы уровни обработки и типы выходных продуктов. Кроме стандартных геопривязанных и радиометрически скорректированных изображений, появились и новые типы продуктов стандартных уровней: BUNDLE – географически совмещенная пара панхроматической и мультиспектральной съемки и PANSHARP – снимок повышенного пространственного разрешения. Оба варианта впервые доступны для заказа, в том числе с использованием мобильного приложения. Услуга стала массовой благодаря полностью автоматической обработке», — поясняет разработчик системы Дмитрий Федоткин.

В результате скорость обработки запросов упала до нескольких минут, что делает работу значительно более удобной.

Наука и техника,Дмитрий Федоткин,Роскосмос,
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