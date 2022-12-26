В «Роскосмосе» ускорили получение качественных спутниковых снимков

«Комплекс АПОИ (автоматической потоковой обработки информации) на порядок улучшает автоматическую геопривязку информации с космических аппаратов и выдает продукты ДЗЗ с точностью привязки до единиц метров. Теперь в составе единого комплекса унифицированы уровни обработки и типы выходных продуктов. Кроме стандартных геопривязанных и радиометрически скорректированных изображений, появились и новые типы продуктов стандартных уровней: BUNDLE – географически совмещенная пара панхроматической и мультиспектральной съемки и PANSHARP – снимок повышенного пространственного разрешения. Оба варианта впервые доступны для заказа, в том числе с использованием мобильного приложения. Услуга стала массовой благодаря полностью автоматической обработке», — поясняет разработчик системы Дмитрий Федоткин.