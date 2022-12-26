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18 минут назад

Раскрыты первые подробности о новом фитнес-браслете Xiaomi Redmi Band 2

Ferra.ru

Уже 27 декабря новый фитнес-трекер Redmi Band 2 дебютирует в Китае. Сегодня бренд раскрыл некоторые характеристики устройства.

Раскрыты подробности о новом Xiaomi Redmi Band 2
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Носимое устройство будет иметь обновлённый дизайн и новые функции. Оно получит большой 1,47-дюймовый экран с площадью дисплея на 79% больше, чем у модели предыдущего поколения. Толщина корпуса составит 9,99 мм.

Напомним, что оригинальный Redmi Band был выпущен ещ\ в 2020 году. Он оснащ\н 1,08-дюймовым цветным TFT-экраном и аккумулятором, который позволяет устройству работать до 14 дней.

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