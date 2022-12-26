Раскрыты подробности о новом Xiaomi Redmi Band 2

Уже 27 декабря новый фитнес-трекер Redmi Band 2 дебютирует в Китае. Сегодня бренд раскрыл некоторые характеристики устройства.

Носимое устройство будет иметь обновлённый дизайн и новые функции. Оно получит большой 1,47-дюймовый экран с площадью дисплея на 79% больше, чем у модели предыдущего поколения. Толщина корпуса составит 9,99 мм.