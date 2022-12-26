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1 час назад

По слезам: в России нашли новый способ диагностировать тромбоз вен сетчатки

Ferra.ruиещё 1

Тромбоз центральной вены сетчатки вызывает нарушение зрения, повышение внутриглазного давления и локальное воспаление мягких тканей. К счастью, есть способ обнаружить заболевание заранее — по белкам, содержащимся в слёзной жидкости.

В России нашли новый способ диагностировать тромбоз вен сетчатки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Мы выяснили, что критичными в развитии закупорки центральной вены сетчатки у пациентов старше 65 лет являются белки: S100A6, S100A8 и S100A9. Их содержание возрастает более чем в два раза, причём ещё до стадии сужения. Изменение в содержании этих белков строго коррелирует с повышенной активностью иммунных процессов и нарушением в показателях крови из-за локального ишемического состояния. Процессы стремительно охватывают прилегающие ткани и локальную систему кровоснабжения органа зрения благодаря тому, что все белки S100A являются секретируемыми и могут легко передавать сигнал на близкорасположенные клетки и ткани. Эти патологические процессы проявляются в виде активных разрушений митохондрий и параллельно идущего компенсирующего процесса митохондриальной организации», — пояснили исследователи.

Они уже разработали предварительную модель прогноза тяжести течения заболевания.

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