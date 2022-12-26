Как жилось динозаврам на момент падения истребившего их метеорита

Палеонтологи из Эдинбургского университета установили, что на момент падения метеорита на Землю около 65 млн лет назад динозавры не испытывали проблем с источниками питания и территорией. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Science Advances.

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Согласно основной гипотезе, вымирание динозавров стало следствием изменений на Земле, вызванных падением метеорита диаметром порядка 10 км на территории современного полуострова Юкатан в Мексике. Однако есть и другие версии — например, что динозавры не вынесли конкуренции с млекопитающими.

Исследователи изучили более 1600 ископаемых образцов за большой период времени: самые древние образцы ископаемых принадлежали животным, населявшим Землю за 18 млн лет до удара метеорита, а самые поздние – тем, кто жил за 4 млн лет до катастрофы. Окаменелости представляли практически все виды животных — от рыб, саламандр и лягушек до динозавров и млекопитающих.

В результате анализа окаменелостей ученые пришли к выводу, что динозавры все это время занимали стабильное положение в пищевой цепи. Нет никаких указаний на то, что их источники пищи сокращались.

«В это же время млекопитающие только пытались закрепиться в пищевой цепи того времени. Они пытались занять разные среды обитания, которые не были заняты динозаврами, отсюда такое разнообразие разных видов. Наше исследование лишь доказывает то, что именно вымирание динозавров помогло становлению млекопитающих», – отметили ученые.