Компания Xiaomi представила умный аквариум Mijia, который обладает широким ассортиментом полезных функций, чтобы сделать жизнь владельца рыб чуть проще. Об этом сообщает портал IT Home.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Прежде всего, аквариум оснащен очистительной технологией с обратным фильтром и самоочищающимся водяным насосом. Кроме того, новинка получила датчик температуры, а также сверхпрозрачное стекло с коэффициентом пропускания света 91,3%.

Одной из самых интересных функций аквариума является возможность удаленного кормления рыб — такую настройку можно запустить в мобильном приложении Mijia. Оттуда же можно управлять потоком воды и световыми эффектами. Отмечается, что эти функции пригодятся тем владельцам, которые часто отсутствуют дома и не имеют возможности часто ухаживать за рыбами.

Пока аквариум Mijia доступен для покупки лишь на китайской краудфандинговой платформе. Его стоимость составляет 349 юаней (около 3,5 тыс. руб.).