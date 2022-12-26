В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
16 минут назад

«Спрятать» получится многих – Telegram готовит новые функции

Konkurent.ru

Специалисты ТГ-канала «Код Дурова» обнаружили новые функции в готовящемся обновлении популярного мессенджера, сообщает KONKURENT.RU.

Telegram готовит новые функции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказали эксперты, бета-версия Telegram содержит файлы, которые указывают на новые возможности приложения.

Так, например, в обновленном мессенджере появится возможность скрывать членов чата. Их смогут видеть только администраторы группы. Остальные же участники увидят исключительно не «спрятанных» членов сообщества.

Кроме того, мессенджер может получить такую полезную функцию как автоматическое очищение кеша. При этом отмечается, что чистка в автоматическом режиме будет настраиваемой и будет доступна как для частных чатов, так и для групп или каналов.

Изменится и просмотр аватаров. Так, в Telegram можно будет загрузить отдельный аватар для тех, кому будет запрещен просмотр основного изображения.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители