Telegram готовит новые функции

Специалисты ТГ-канала «Код Дурова» обнаружили новые функции в готовящемся обновлении популярного мессенджера, сообщает KONKURENT.RU.

Как рассказали эксперты, бета-версия Telegram содержит файлы, которые указывают на новые возможности приложения.

Так, например, в обновленном мессенджере появится возможность скрывать членов чата. Их смогут видеть только администраторы группы. Остальные же участники увидят исключительно не «спрятанных» членов сообщества.

Кроме того, мессенджер может получить такую полезную функцию как автоматическое очищение кеша. При этом отмечается, что чистка в автоматическом режиме будет настраиваемой и будет доступна как для частных чатов, так и для групп или каналов.