Samsung Galaxy A54 стал еще на шаг ближе к релизу

Слухи о новом доступном смартфоне Samsung Galaxy A54 5G ходят по Сети достаточно давно. И вот, устройство обросло ещё одной сертификацией, необходимой для массового релиза.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На этот раз речь идёт об одобрении отраслевой группы Bluetooth SIG. В их базе данных нашёлся не только сам смартфон, но и факт поддержки им технологии Bluetooth 5.3.

Отметим, что ранее девайс также засветился в Geekbench. Данные популярного бенчмарка подтвердили, что аппарат получит как минимум версию с 6 ГБ оперативной памяти, процессором Samsung S5E8835 (который на релизе, скорее всего, будет называться Exynos 1380) и Android 13.