«Конь в пальто» и «суп с котом»: нейросеть изобразила русские выражения

Нейросети всё больше захватывают интернет и становятся более популярными у пользователей. Благодаря нейросетям люди создали множество интересных творений. Недавно пользователь DTF под ником Busche показал, как Midjourney изобразила русские выражения.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Вы наверняка слышали фразы «суп с котом», «беда не приходит одна», «конь в пальто», «деловая колбаса» и другие. Теперь у этих выражений появились буквальные воплощения. Коня нейросеть изобразила прямо в пальто, а деловая колбаса, по мнению Midjourney, носит стильные чёрные очки.

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