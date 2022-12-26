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41 минуту назад

«Конь в пальто» и «суп с котом». Как нейросеть видит известные русские выражения

Чемпионат.com

Нейросети всё больше захватывают интернет и становятся более популярными у пользователей. Благодаря нейросетям люди создали множество интересных творений. Недавно пользователь DTF под ником Busche показал, как Midjourney изобразила русские выражения.

«Конь в пальто» и «суп с котом»: нейросеть изобразила русские выражения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вы наверняка слышали фразы «суп с котом», «беда не приходит одна», «конь в пальто», «деловая колбаса» и другие. Теперь у этих выражений появились буквальные воплощения. Коня нейросеть изобразила прямо в пальто, а деловая колбаса, по мнению Midjourney, носит стильные чёрные очки.

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Ранее с помощью Midjourney удалось перенести мир «Властелина колец» в аниме студии Ghibli. Работы получились вполне необычными и интересными. Можно взглянуть на любимых героев под другим углом.

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