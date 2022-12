Выявлено полезное для климата свойство бурых водорослей

Исследовательская группа из Института морской микробиологии Макса Планка выявила полезное для климата свойство бурых водорослей. Оказалось, что они способны поглощать углекислый газ, что потенциально позволит противодействовать глобальному потеплению. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).