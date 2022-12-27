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11 минут назад

Выявлено полезное для климата свойство бурых водорослей

Lenta.ruиещё 1

Исследовательская группа из Института морской микробиологии Макса Планка выявила полезное для климата свойство бурых водорослей. Оказалось, что они способны поглощать углекислый газ, что потенциально позволит противодействовать глобальному потеплению. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Выявлено полезное для климата свойство бурых водорослей
Фото:  PatríciaR / Wikimedia PatríciaR / Wikimedia

С помощью специального метода ученые изучили различные вещества, которые содержатся в слизи бурых водорослей. Самым интересным соединением им показался фукоидан. Он составлял около половины всех выделений в фукусе пузырчатом (Fucus vesiculosus).

Фукоидан является очень сложной молекулой, которую используют малое количество организмов. Благодаря этому углерод из этого соединения достаточно долгое время может не попадать в атмосферу (от сотен до тысяч лет). При этом фукоидан не содержит никаких питательных веществ, например, азот, поэтому потери углерода никак не влияют на рост водорослей.

Исследование также показало, что бурые водоросли способны поглощать около миллиарда тонн углерода в год. При использовании их в долгосрочной перспективе они могли бы удалять почти столько же углерода, сколько в год выбрасывается парниковых газов во всей Германии.

В декабре 2022 года сотрудники Гавайского университета обнаружили уникальный механизм защиты фитопланктона от климатических изменений. Их метаболизм оказался гораздо более выраженным, чем считалось ранее.

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