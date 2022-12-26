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34 минуты назад

"Известия": эксперты предупредили о риске доступа злоумышленников к бытовым гаджетам

Газета.Ruиещё 1

Эксперты рассказали газете «Известия», как злоумышленники могут взломать бытовые гаджеты и получить доступ к персональным данным.

Россиян предупредили о риске доступа мошенников к бытовым гаджетам
Фото: Газета.ruГазета.ru

Ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов отметил, что чем больше «умных гаджетов» в доме, тем выше риск, что злоумышленники получат доступ к ним. После этого мошенники могут добраться до информации о персональных логинах и паролях, а затем и до банковских сервисов.

По словам Михайлова, в прошлом году число таких атак по всему миру превысило 1 млрд.

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов указал, что ряд производителей не уделяет достаточно внимания безопасности гаджетов и выпускает на рынок продукты, в которых содержатся те или иные уязвимости.

В частности, по его словам, были случаи, когда злоумышленники получали доступ к домашним камерам и видеоняням.

Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что на взлом телефона указывают SMS без смысла или сообщения о смене пароля.

Наука и техника,Игорь Михайлов,Лаборатория Касперского,
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