Россиян предупредили о риске доступа мошенников к бытовым гаджетам

Эксперты рассказали газете «Известия», как злоумышленники могут взломать бытовые гаджеты и получить доступ к персональным данным.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов отметил, что чем больше «умных гаджетов» в доме, тем выше риск, что злоумышленники получат доступ к ним. После этого мошенники могут добраться до информации о персональных логинах и паролях, а затем и до банковских сервисов.

По словам Михайлова, в прошлом году число таких атак по всему миру превысило 1 млрд.

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов указал, что ряд производителей не уделяет достаточно внимания безопасности гаджетов и выпускает на рынок продукты, в которых содержатся те или иные уязвимости.

В частности, по его словам, были случаи, когда злоумышленники получали доступ к домашним камерам и видеоняням.