Apple отказалась адаптировать iPhone под российские сети связи

Российские операторы связи не смогли договориться с Apple о поддержке VoLTE и VoWiFi на своих сетях для телефонов линейки iPhone 14. Эти функции работают на ввезенных в страну смартфонах некорректно или не действуют вовсе, сообщает «Коммерсант».

В пресс-службе «Вымпелкома» пояснили, что проблема — в отсутствии возможности применить настройки оператора из-за ограничений на стороне Apple. В Tele2 добавили, что VoLTE и VoWiFi включаются на сети оператора после тестирования с вендором, но «с марта взаимодействие по всем проектам с Apple прекратилось».

В МТС активировали технологию VoLTE для iPhone 14, однако VoWiFi на этих телефонах недоступно. Ограничения работы VoWiFi подтвердили и в «МегаФоне», добавив, что абоненты могут звонить через Wi-Fi через приложение eMotion.

Отсутствие настроек сказалось на режиме модема в iPhone 14: чтобы раздать интернет на другие устройства, пользователям нужно вручную прописывать параметры. Также в iPhone 14 в РФ недоступен кодек EVS, позволяющий передавать голос в сверхвысоком качестве.