Ученые назвали вызвавшие вспышку COVID-19 в Китае штаммы

Новая волна коронавируса в КНР вызвана не новыми мутациями, а уже известными в мире штаммами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на GISAID.
«На данный момент нет никаких доказательств того, что существует какой-либо новый значимый вариант», — заявил главный исполнительный директор GISAID Питер Богнер.
Представленные Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая данные оказались похожими на некоторые из тех, которые уже были в базе GISAID. В частности, речь идет о субвариантах «омикрона» BF.7 и BA.5.2, которые фиксировали в том числе в США и России.
Ранее сообщалось, что Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале января.
«Думаю, что пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик», — спрогнозировал профессор, возглавляющий кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бен Коулинг.