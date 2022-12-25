Ученые назвали вызвавшие вспышку COVID-19 в Китае штаммы

Новая волна коронавируса в КНР вызвана не новыми мутациями, а уже известными в мире штаммами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на GISAID.

Представленные Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая данные оказались похожими на некоторые из тех, которые уже были в базе GISAID. В частности, речь идет о субвариантах «омикрона» BF.7 и BA.5.2, которые фиксировали в том числе в США и России.