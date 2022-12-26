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1 час назад

В сети появились подробности о камере нового смартфона от Google

Газета.Ru

В смартфонах Google Pixel 8, скорее всего, будет использоваться новая камера от Samsung – ISOCELL GN 2. Об этом сообщает издание DigiTimes. Утверждается, что новым сенсором обзаведется как базовая модель будущего смартфона Google, так и Pro-версия.

Появились подробности о камере нового смартфона от Google
Фото: Газета.ruГазета.ru

От сенсора прошлого поколения ISOCELL GN 1, которая используется в Pixel 6 и 6 Pro, а также 7 и 7 Pro, ISOCELL GN 2, прежде всего, отличается размером матрицы: 1/1,31 дюйма против 1/1,12 дюйма. Большая площадь сенсора гарантирует захват большего количества света, что положительно сказывается на качестве снимков, сделанных в ночное время, а также на динамическом диапазоне дневных фотографий.

Другим отличием ISOCELL GN 2 от ISOCELL GN 1 является поддержка функции Staggered HDR. В этом режиме камера одновременно делает несколько снимков с разным уровнем выдержки света, что позволяет достигать широкого динамического диапазона на итоговой фотографии даже в темное время суток.

Ожидается, что анонс и релиз Pixel 8 и Pixel 8 Pro состоятся во второй половине 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что бюджетный Pixel 6a был признан лучшим камерофоном 2022 года.

Наука и техника,Google,
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