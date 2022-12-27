Названо время появления Берингова моста между Азией и Америкой

Сухопутный мост между Азией и Америкой появился гораздо позже, чем принято считать. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крус (США), проведя реконструкцию исторических уровней моря в Беринговом проливе, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Последний ледниковый максимум происходил 26 500 – 19 тысяч лет назад. Ледяные щиты покрывали значительную территорию Северной Америки. Уровень моря резко понизился, и на поверхности показалась земля под названием Берингия – сухопутный мост, пролегавший от Сибири до Аляски. Когда ледяные щиты растаяли, Берингов пролив снова затопило. Это произошло 13 – 11 тысяч лет назад.

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В ходе нового исследования ученые провели анализ изотопов азота из донных отложений. Затем результаты совместили с компьютерными моделями уровня моря. Это позволило определить, в какие периоды за последние 46 тысяч лет Берингия находилась под водой.

Результаты научной работы показали, что Берингов мост возник 35 700 лет назад, за 10 тысяч лет до наступления пика ледникового периода. Рост ледяных покровов и связанное с этим падение уровня моря произошли необычно быстро и на более поздней стадии ледникового цикла, чем гласили предыдущие теории.

Исследование позволяет иначе взглянуть на сроки миграции в Америку. Ученые отметили, что по сухопутному мосту на новые земли перебирались не только стада лошадей и мамонтов, но и древние люди. Новые данные гласят, что заселение могло произойти в более позднюю эпоху.

Кроме того, результаты демонстрируют сложные обратные связи между климатом и ледяным покровом. Так, ледяные щиты сформировались далеко не сразу после того, как на Земле похолодало.

Средний глобальный уровень моря во время ледникового периода был на 130 метров ниже текущего. Но фактический уровень в конкретных местах зависел от ряда факторов, в частности, деформации земной коры под весом ледяных покровов. Анализ таких механизмов будет полезен для оценки состояния современных ледников и перспектив их таяния.