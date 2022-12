Названо время появления Берингова моста между Азией и Америкой

Сухопутный мост между Азией и Америкой появился гораздо позже, чем принято считать. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крус (США), проведя реконструкцию исторических уровней моря в Беринговом проливе, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.