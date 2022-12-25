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23 минуты назад

Ученые объяснили феномен Вифлеемской звезды

Илья Родин

Американский писатель Марсело Глейзер в статье для портала Big Think рассказал о том, что современные ученые с интересом исследуют явления, описанные в Евангелии. Свою публикацию о Вифлеемской звезде он приурочил к католическому Рождеству.

Ученые объяснили феномен Вифлеемской звезды
Фото: pixabay.compixabay.com

Отмечается, что Вифлеемская звезда — яркое небесное тело, которое указало волхвам путь к дому, где родился младенец Иисус.

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Автор подчеркнул, что связывание библейских сюжетов с историческими событиями - одна из самых сложных областей в науке. Вместе с тем, на протяжении веков она вызывает интерес как в научных кругах, так и за их пределами.

Так, в 2016 году вышла в свет роскошная книга «Вифлеемская звезда и волхвы» под редакцией астронома Питера Бартеля (Peter Barthel) и теолога Джорджа Ван Кутена (George Van Kooten).

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Редакторы подошли к вопросу с междисциплинарных позиций, представили мнения экспертов по древнему Ближнему Востоку, греко-римскому миру и современной астрономии. В книгу вошли материалы международной конференции, которая состоялась в Гронингенском университете в Нидерландах, в 2014 году.

Фактически, подчеркивает исследователь, опубликованные в ней статьи являются ответом на публикацию астронома Майкла Мольнара, о котором он рассказал в своей книге «Вифлеемская звезда: наследие волхвов».

По мнению Мольнара, астрономическое явление было реальным событием, но это была не звезда, а соединение Юпитера с Солнцем, Луной и Сатурном в созвездии Овна, которое, как показывают современные расчёты, основанные на небесной механике, произошло 17 апреля 6 года до нашей эры.

Астроном полагает, что волхвы, которые были талантливыми астрологами, могли истолковать это небесное событие как важное знамение рождения Царя Иудейского.

Бартель и Ван Кутен уточнили, что мнения участников конференции четко разделились. Участники показали три несопоставимые реакции: полное согласие с Мольнаром, частичное согласие и полное несогласие.

Марсело Глейзер констатировал, что, как бы то ни было, «Вифлеемская звезда рассказывает нам о тех временах, когда люди с трепетом смотрели на небеса, а чудеса были частью их жизни, что сейчас редкость».

Наука и техника,Иисус Христос,
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