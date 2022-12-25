Российские ученые выявили новый вид бактерий

Российские научные специалисты выявили новый вид бактерий, не реагирующие на тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий, цинк и медь, а также легко выживающие в метиловом спирте. Об этом оповестило издание “МИР 24”.

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В Приэльбрусье располагается обсерватория, открытая в 1973 году и работающая по сей день. Недалеко от двух параллельных тоннелей, которые расположены в горах Андырчи, имеется комплекс подземных сооружений. В одном из незадействованных туннелей Баксанской нейтринной обсерватории обнаружили микроорганизм, согласно сведениям ТАСС.

Анализ подтвердил, что Cytobacillus pseudoceanisediminis устойчива к высоким концентрациям кадмия, цинка и меди, а также обладает самой высокой известной толерантностью к свинцу. Исследования продемонстрировали, что микроорганизмы также способны выживать в питательных средах с большой концентрацией метилового спирта. Гены для получения энергии из реакций с участием метильных групп идентифицировали из ДНК данных микроорганизмов двумя различными способами.