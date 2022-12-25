Инсайдеры рассказали о скором выпуске Samsung Galaxy S22 FE

В марте 2023 года начали появляться слухи о том, что S22 FE будет работать на чипсете MediaTek. Позже распространилась информация, что устройство было отменено. Теперь же в сети опубликовали новые сведения.

Несколько дней назад сообщалось, что Samsung может отказаться от серии Galaxy A7x среднего уровня, модель Galaxy A74 не выйдет. Отдельно ходили слухи о том, что, хотя компания работает над чипсетом Exynos 2300, который не предназначен для линейки Galaxy S23. Теперь же инсайдер RGcloudS говорит, что S22 FE заменит Galaxy A74 и будет работать на Exynos 2300, а также получит датчик изображения на 108 Мп.