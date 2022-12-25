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43 минуты назад

Как бы выглядел «советский айфон»

Ferra.ru

Нейросеть сгенерировала «советский айфон». «Правда были они тогда только у членов ЦК и звонили только Брежневу», — пошутил автор контента.

Как бы выглядел «советский айфон»
Фото: ferra.ruferra.ru

«Правда были они тогда только у членов ЦК и звонили только Брежневу», — пошутил автор контента.

Картинкой поделился автор Telegram-канала «Нейросеть for Fun». «Советский айфон» он задал на генерацию нейросети по запросу одного из подписчиков. Получилось так:

ferra.ru
ferra.ru

Суть Telegram-канала в том, что подписчики и автор ставят нейросетевым моделям задания и любуются результатом.

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