Как бы выглядел «советский айфон»

Нейросеть сгенерировала «советский айфон». «Правда были они тогда только у членов ЦК и звонили только Брежневу», — пошутил автор контента.

Фото: ferra.ru ferra.ru

«Правда были они тогда только у членов ЦК и звонили только Брежневу», — пошутил автор контента.

Картинкой поделился автор Telegram-канала «Нейросеть for Fun». «Советский айфон» он задал на генерацию нейросети по запросу одного из подписчиков. Получилось так:

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