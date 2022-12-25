TikTok шпионил за журналистами Forbes

ByteDance подтвердила, что использовала TikTok для отслеживания физического местонахождения трех журналистов Forbes по их IP-адресам, "чтобы обнаружить источник утечек внутри компании”. Об этом поведал сам журнал.

Фото: ferra.ru ferra.ru

В результате этого расследования ByteDance уволила Криса Лепитака, своего главного внутреннего аудитора, который и возглавлял группу, ответственную за эту тактику по поиску утечек.

“Это стандартная практика для компаний - иметь группу внутреннего аудита, уполномоченную расследовать нарушения кодекса поведения”, - написал главный юрисконсульт TikTok Эрих Андерсен. “Однако в данном случае отдельные лица злоупотребили своими полномочиями, чтобы получить доступ к данным пользователей TikTok”.