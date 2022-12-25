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17 минут назад

TikTok шпионил за журналистами Forbes

Ferra.ru

ByteDance подтвердила, что использовала TikTok для отслеживания физического местонахождения трех журналистов Forbes по их IP-адресам, "чтобы обнаружить источник утечек внутри компании”. Об этом поведал сам журнал.

TikTok шпионил за журналистами Forbes
Фото: ferra.ruferra.ru

В результате этого расследования ByteDance уволила Криса Лепитака, своего главного внутреннего аудитора, который и возглавлял группу, ответственную за эту тактику по поиску утечек.

“Это стандартная практика для компаний - иметь группу внутреннего аудита, уполномоченную расследовать нарушения кодекса поведения”, - написал главный юрисконсульт TikTok Эрих Андерсен. “Однако в данном случае отдельные лица злоупотребили своими полномочиями, чтобы получить доступ к данным пользователей TikTok”.

Сенатор США Марк Уорнер заявил, что это событие усиливает опасения, что платформа социальных сетей позволила инженерам и руководителям TikTok в Китае неоднократно получать доступ к частным данным американских пользователей, несмотря на неоднократные заявления, что эти данные защищены.

Наука и техника,Марк Уорнер,
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