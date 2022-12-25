Россиянам дали совет при покупке подержанного смартфона

Эксперт Елена Богатырева посоветовала людям, планирующим приобрести подержанный смартфон, проверять устройство по IMEI. Об этом сообщает RT.

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По ее словам, не стоит пренебрегать мерами предосторожности при покупке телефона с рук, чтобы не столкнуться с мошенниками.

Как добавила Богатырева, у каждого iPhone есть идентификатор из 15 цифр. Чаще всего он прописан в трех местах: на лотке сим-карты или внутри лотка на корпусе смартфона, на коробке, а также в меню «Об этом устройстве».

Другим важным критерием при изучении смартфона, побывавшего в использовании, является сверка модели: F — официально восстановленный, N — смартфон меняли по программе сервисной гарантийной замены, P — персонализированный с гравировкой. В том случае, если в начале стоит буква M, а продавец убеждает в восстановлении гаджета, то был произведен несертифицированный ремонт.