В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
12 минут назад

Times: искусственный интеллект определит дату выписки пациента из больницы

ТАССиещё 1

Британская компания Faculty разработала технологию на основе искусственного интеллекта, позволяющую определить точную дату, когда выздоровевший пациент может быть выписан из больницы. Об этом в понедельник пишет газета The Times.

Искусственный интеллект определит дату выписки пациента из больницы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новое программное обеспечение с ИИ анализирует такие показатели, как возраст, современное состояние здоровья и информация о прошлых госпитализациях. На основе этих данных программа точно определяет, как долго пациенту необходимо оставаться в больнице до полного выздоровления. На данный момент нововведение применяется в четырех больницах Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) в Уэльсе.

Предполагается, что внедрение технологии в национальном масштабе позволит значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения. По данным главы Faculty Марка Уорнера, 15% коек в больницах заняты пациентами, которые уже могут быть выписаны. По его словам, новая технология позволит сэкономить по меньшей мере 3 тыс. койко-дней и £1,4 млн (около $1,7 млн) в год.

По мнению Уорнера, основная причина задержки выписки пациента - высокая степень бюрократизации. После фактического выздоровления больного врачам приходится вручную заполнять большое количество бумаг, прежде чем выписать его. Новая технология будет показывать точную дату возможной выписки, что даст медикам время заранее подготовить все необходимые для этого документы.

Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что из-за критической нехватки медперсонала и мест в больницах около 7 млн человек в Соединенном Королевстве ожидают медицинской помощи в системе NHS.

Наука и техника,Марк Уорнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители