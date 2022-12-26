Искусственный интеллект определит дату выписки пациента из больницы

Британская компания Faculty разработала технологию на основе искусственного интеллекта, позволяющую определить точную дату, когда выздоровевший пациент может быть выписан из больницы. Об этом в понедельник пишет газета The Times.

Новое программное обеспечение с ИИ анализирует такие показатели, как возраст, современное состояние здоровья и информация о прошлых госпитализациях. На основе этих данных программа точно определяет, как долго пациенту необходимо оставаться в больнице до полного выздоровления. На данный момент нововведение применяется в четырех больницах Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) в Уэльсе.

Предполагается, что внедрение технологии в национальном масштабе позволит значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения. По данным главы Faculty Марка Уорнера, 15% коек в больницах заняты пациентами, которые уже могут быть выписаны. По его словам, новая технология позволит сэкономить по меньшей мере 3 тыс. койко-дней и £1,4 млн (около $1,7 млн) в год.

По мнению Уорнера, основная причина задержки выписки пациента - высокая степень бюрократизации. После фактического выздоровления больного врачам приходится вручную заполнять большое количество бумаг, прежде чем выписать его. Новая технология будет показывать точную дату возможной выписки, что даст медикам время заранее подготовить все необходимые для этого документы.