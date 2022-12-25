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58 минут назад

В Китае напомнили о планах по высадке на Луну

Lenta.ru

К 2030 году тайконавты высадятся на Луну, а в 2030-х годах под руководством Китая будет создана международная лунная исследовательская станция International Lunar Research Station (ILRS), заявил председатель китайской корпорации аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) У Яньшэн. Об этом сообщает SpaceNews.

В Китае напомнили о планах по высадке на Луну
Фото: ТАССТАСС

Выступая в эфире китайской телекомпании, У Яньшэн заявил, что страна намерена в следующие 10-15 лет организовать миссию по доставке образцов грунта с поверхности Марса. Среди других планов, которые имеются у CASC, — отправка автоматических межпланетных станций к Юпитеру и Урану, а также создание космической обсерватории для изучения экзопланет.

Глава корпорации напомнил, что в настоящее время Китай делает упор на разработку многоразовых ракет космического назначения.

В декабре американское издание SpaceNews со ссылкой на представителя китайской космической отрасли сообщило, что в стране допускают расширение национальной космической станции Tiangong.

Пекин завершил сборку национальной орбитальной станции в ноябре.

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