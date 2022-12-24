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20 минут назад

В США устроили «слежку» за Санта-Клаусом

Майк Габриелян

Военные США и Канады отследят полет Санты-Клауса с помощью инфракрасных датчиков. Об этом заявило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, совместная служба США и Канады), передает Reuters.

В США устроили «слежку» за Санта-Клаусом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американские военные заверили детей, что снежная буря, нанесшая ущерб авиасообщению США на этой неделе, не помешает Санта-Клаусу совершить свой ежегодный полет в канун Рождества.

«Время от времени нам приходится сталкиваться с полярным циклоном, но Санта живет круглый год в одном из них на Северном полюсе, поэтому он привык к такой погоде», — заявил представитель NORAD Бен Уайзман.

По его словам, Санта-Клаус не предоставляет официального плана полета, поэтому военные никогда не знают, когда именно он взлетит и каким будет его маршрут.

Традиция отслеживать полет Санты возникла из-за опечатки в газете Колорадо-Спрингс в 1955 году. Вместо номера телефона, по которому дети могли позвонить и поговорить с Сантой, газетчики опубликовали номер Континентального командования ПВО.

Дежурный офицер отвечал на звонки детей и заверял их, что Санта находится в воздухе и по расписанию доставляет подарки хорошим девочкам и мальчикам, летя на своих оленьих упряжках.

Накануне на США обрушился шторм со снегопадом и обледенением.

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