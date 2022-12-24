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16 минут назад

Маск приказал убрать из Twitter функцию предотвращения самоубийств

Майк Габриелян

СМИ сообщили, что Twitter удалил функцию, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей.

Маск приказал убрать из Twitter функцию предотвращения самоубийств
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом пишет Guardian со ссылкой на двух анонимных экспертов, «знакомых с данным вопросом». Они утверждают, что таково было указание нового владельца Twitter Илона Маска.

Об удалении функции, известной как #ThereIsHelp, ранее не сообщалось. Она выдавала в поиске контакты организаций, занимающихся проблемами психического здоровья, ВИЧ, сексуальной эксплуатации детей, Covid19 и т.д.

«Устранение данной функции вызывает опасения по поводу уязвимых пользователей в Twitter», - пишет Guardian.

Агентство Reuters пока не смогло установить, почему Маск приказал удалить эту функцию. Источники, которым было известно о его решении, "отказались называть свои имена, опасаясь возмездия".

Один из них сказал, что миллионы людей видели сообщения #ThereIsHelp.

Twitter и Маск не ответили на запросы СМИ о комментариях по поводу удаления функции.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола пригласила Маска для дачи разъяснений о политике социальной сети.

Наука и техника,Европарламент,
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