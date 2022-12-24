Маск опроверг удаление из Twitter функцию предотвращения суицидов

Владелец соцсети Twitter Илон Маск в субботу опроверг сообщения о ликвидации функции #ThereIsHelp, предоставляющей контакты горячей линии для предотвращения самоубийств. Об этом сообщает ТАСС.
«Функция по-прежнему работает. Это фейковые новости», - заявил Маск.
Ранее Reuters и Guardian сообщили, что Twitter удалил функцию, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей.
СМИ ссылались на двух анонимных экспертов, утверждавших, что таково было указание нового владельца Twitter Илона Маска.
Функция, известная как #ThereIsHelp выдавала в поиске контакты организаций, занимающихся проблемами психического здоровья, ВИЧ, сексуальной эксплуатации детей, Covid19 и т.д.
«Источники», которым якобы было известно о решении Маска ликвидировать #ThereIsHelp, отказались называть свои имена, «опасаясь возмездия».
Один из них сказал, что миллионы людей видели сообщения #ThereIsHelp.
После покупки соцсети Маск заявил, что ликвидирует цензуру и разблокирует аккаунт экс-президента Трампа. После этого миллиардер столкнулся с огромным давлением со стороны западных либеральных СМИ, регулярно публикующих негативные новости о работе Twitter. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола пригласила Маска для дачи разъяснений о политике социальной сети.