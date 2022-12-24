Складной Oppo Find N2 обогнал по продажам хитовый Xiaomi 13

Как сообщает MyDrivers, новый складной смартфон Oppo Find N2 стал лидером продаж среди Android-смартфонов на платформах JD.com и Tmall. И это несмотря на старт продаж Xiaomi 13, который тоже наделал достаточно “шума” в последние недели.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Oppo Find N2 - это новейший складной смартфон премиум-класса от китайской Oppo. Он был выпущен в декабре 2022 года и является преемником Oppo Find N2 Flip, который был одним из самых продаваемых смартфонов 2021 года.

Внутри Oppo Find N2 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 , 8 или 16 ГБ оперативной памяти (LPDDR5) и основной 256 или 512 ГБ. В бенчмарке AnTuTu результат устройства составляет 985000. На боковой стороне устройства имеется датчик отпечатков пальцев.