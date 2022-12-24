Юрий Борисов позвал Лукашенко на Российскую орбитальную станцию

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко присоединиться к проекту Российской орбитальной станции. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в субботу, 24 декабря, глава Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Он ознакомился с работой центра, спецификой отбора и подготовки космонавтов.
«Давайте на российскую станцию с нами вместе?», - предложил Борисов во время экскурсии по ЦПК.
Александр Лукашенко в ответ пошутил, что ему следует полететь в космос вместе с главой госкорпорации. По его мнению, присутствие Борисова даст гарантию возвращения на Землю из полета.
Затем глава «Роскосмоса» выступил с инициативой создания белорусского модуля орбитальной станции. Лукашенко отказался, под предлогом возможной критики разделения стран в космическом проекте.
«Зачем так делиться? Будут потом критиковать, что мы разделились. В одном полетим», - уточнил глава Белоруссии.
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на МКС в 2023 году.