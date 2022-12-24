Юрий Борисов позвал Лукашенко на Российскую орбитальную станцию

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Отмечается, что в субботу, 24 декабря, глава Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Он ознакомился с работой центра, спецификой отбора и подготовки космонавтов.

«Давайте на российскую станцию с нами вместе?», - предложил Борисов во время экскурсии по ЦПК.

Александр Лукашенко в ответ пошутил, что ему следует полететь в космос вместе с главой госкорпорации. По его мнению, присутствие Борисова даст гарантию возвращения на Землю из полета.

Затем глава «Роскосмоса» выступил с инициативой создания белорусского модуля орбитальной станции. Лукашенко отказался, под предлогом возможной критики разделения стран в космическом проекте.

«Зачем так делиться? Будут потом критиковать, что мы разделились. В одном полетим», - уточнил глава Белоруссии.