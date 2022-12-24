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1 час назад

AMD улучшила работу на Linux при использовании их новых видеокарт

Ferra.ru

AMD, конечно, обеспечила поддержку драйверов с открытым исходным кодом при выпуске серии Radeon RX 7900. Однако настройка Linux с новыми видеокартами была не самой удобной, если изначально использовалось устаревшее ядро или отсутствовала необходимая поддержка прошивки.

AMD улучшила работу на Linux при использовании их новых видеокарт
Фото: Ferra.ru Ferra.ru

С помощью новой серии патчей AMD стремится улучшить этот процесс за счет возможности более легкого возврата к буферу кадров встроенного ПО, когда графический драйвер ядра AMDGPU не может правильно загрузиться.

С новым подходом к обнаружению на основе IP "block by block" к тому, как графический драйвер с открытым исходным кодом AMD Radeon Linux управляет инициализацией оборудования с RDNA3 и далее, драйвер AMDGPU будет пытаться “прощупать” все графические процессоры Radeon, даже если в итоге может оказаться, что они не полностью поддерживаются.

В свою очередь, это приводит к разрушению фрейм-буфера системной прошивки. Но сейчас в случае загрузки графического процессора RDNA3 с немного устаревшим ядром (до версии 6.0) или отсутствием необходимой прошивки RDNA3 для инициализации оборудования, это может привести к зависанию экрана или невосприимчивости системы.

Данная серия патчей закладывает основу для поддержки в драйвере ядра AMDGPU. Другие драйверы DRM Linux также могут использовать эту функциональность в случае сбоев аппаратного зондирования/инициализации.

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