Энтузиаст запустил первую версию iPhone OS на компьютере

Нидерландский разработчик Мартин де Вос, также известный как devos50, успешно запустил эмуляцию самой первой версии iPhone OS. Об этом сообщает портал 9to5mac.

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Энтузиаст объяснил свой выбор самой первой версии мобильной операционной системы Apple тем, что в ней реализовано меньшее количество аппаратных компонент, из-за чего эмуляция стала возможна. Чтобы упростить задачу он выбрал версию для iPod Touch первого поколения — для эмуляции iPhone 2G ему бы потребовалось эмулировать еще большее количество компонентов. Еще одной причиной, по которой де Вос выбрал iPhone OS 1.0 стало то, что эта версия имеет гораздо меньше механизмов безопасности, чем в более поздних версиях операционной системы.

Отмечается, что iPhone OS 1.0 была успешно эмулирована с помощью QEMU, программы с открытым исходным кодом для эмуляции. Система полностью управляется с помощью мыши и клавиатуры, и большинство предустановленных приложений при этом сохранило работоспособность, однако изредка система все же сбоит.

По словам де Воса, это, вероятно, первый случай, когда кому-либо удавалось эмулировать iPhone OS с использованием инструментов с открытым исходным кодом. Энтузиаст поделился подробной инструкцией в собственном блоге, чтобы каждый желающий мог попробовать оригинальную iPhone OS. В будущем разработчик планирует эмулировать работу iPod Touch второго поколения на базе iPhone OS 2.1.