Календарь Google начал случайным образом создавать события

Google Calendar — очень хорошее приложение-календарь на платформе Android. Встроенная интеллектуальная функция может создавать элементы календаря на основе электронных писем в папке «Входящие» Gmail.

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Это очень полезная функция для пользователей с плотным графиком, но некоторые пользователи сообщают, что в этой функции есть ошибка, которая случайным образом создает элементы календаря. Информация об этом появилась на 9to5Gogle.

Календарь Google началслучайным образом создавать элементы календаря на основе электронных писем в папке «Входящие» Gmail и даже создавать элементы календаря на основе некоторых рекламных объявлений и неважных нерелевантных электронных писем.

Схема и причина случайного создания записей календаря неясны. Однако затронутые пользователи считают, что это вызвано электронными письмами, содержащими даты, которые автоматически вызывают создание записей календаря.