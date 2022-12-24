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20 минут назад

Календарь Google начал случайным образом создавать события

FBM.ru

Google Calendar — очень хорошее приложение-календарь на платформе Android. Встроенная интеллектуальная функция может создавать элементы календаря на основе электронных писем в папке «Входящие» Gmail.

Календарь Google начал случайным образом создавать события
Фото: FBM.ruFBM.ru

Это очень полезная функция для пользователей с плотным графиком, но некоторые пользователи сообщают, что в этой функции есть ошибка, которая случайным образом создает элементы календаря. Информация об этом появилась на 9to5Gogle.

Календарь Google началслучайным образом создавать элементы календаря на основе электронных писем в папке «Входящие» Gmail и даже создавать элементы календаря на основе некоторых рекламных объявлений и неважных нерелевантных электронных писем.

Схема и причина случайного создания записей календаря неясны. Однако затронутые пользователи считают, что это вызвано электронными письмами, содержащими даты, которые автоматически вызывают создание записей календаря.

Если в вашем Календаре Google возникают описанные выше проблемы, единственным решением на данный момент является отключение возможности Календаря Google создавать записи календаря на основе вашей электронной почты.

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