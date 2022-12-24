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29 минут назад

Прототип антенны ngVLA готов к производству

AstroNews

Конструкция прототипа антенны следующего поколения Very Large Array (ngVLA) прошла интенсивный пятидневный анализ. В обзоре, который прошёл в Висбадене, приняли участие учёные и инженеры из Национального научного фонда (NSF), Национальной радиоастрономической обсерватории NSF (NRAO) и компании mtex antenna technology GmbH, заключившей контракт на разработку дизайна и производство прототипа.

Прототип антенны следующего поколения готов к производству
Фото: AstroNewsAstroNews

Представители NRAO и mtex продемонстрировали детали дизайна группе экспертов из США и Южной Африки. Эксперты пришли к выводу, что конструкция соответствует требованиям ngVLA и готова к производству.

NgVLA, мощный радиотелескоп с 263 тарелочными антеннами, распределёнными по всей Северной Америке, станет одной из передовых астрономических обсерваторий следующего поколения, предназначенной для решения ведущих исследовательских задач. Чувствительность телескопа позволит наблюдать слабые объекты, а его разрешающая способность более чем в 10 раз превысит текущие показатели VLA.

NRAO и mtex подписали контракт в середине 2021 года на проектирование 244 антенн диаметром 18 метров и изготовление прототипа. Дополнительные 19,6-метровые антенны не являются частью этого контракта. Основываясь на спецификациях NRAO и исследовании концептуального дизайна, NRAO и mtex интенсивно работали над усовершенствованием деталей конструкции до уровня, позволяющего начать производство прототипа.

Прототип будет изготовлен предварительно отобранными поставщиками и пройдёт первичные испытания в 2023 году. В начале 2024 года он будет отправлен на площадку VLA в Нью-Мексико, где после тщательного тестирования его установят в текущую VLA. Когда инженеры внесут финальные поправки, проект перейдёт к этапу массового производства, на которое будет заключён отдельный контракт.

Строительство может начаться в 2025 году, начало ранних научных наблюдений запланировано на 2028 год, а полноценные научные операции – на 2035 год.

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