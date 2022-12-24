В сети появились характеристики планшета Honor Tablet V8 Pro

Универсальная конференция по запуску новых продуктов Honor состоится 26 декабря, на ней будут выпущены такие новые продукты, как Honor Tablet V8 Pro. На данный момент в сети появились подробные параметры планшета Honor Tablet V8 Pro. По имеющимся данным, Honor Tablet V8 Pro будет оснащен 12,1-дюймовым экраном разрешением 2560 на 1600 точек и частотой обновления картинки в 144 Гц.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В основу планшета ляжет восьмиядерный процессор Dimensity 8100+, внутри будет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В остальном этот планшет оснащен аккумулятором емкостью 10050 мАч, поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт, работает на операционной системе MagicOS 7.0.

Honor утверждает, что этот аппарат является первым в мире флагманским планшетом с большим экраном, оснащенным Honor Super Notes, который поддерживает такие функции, как запись во время трансляции и преобразование видео в заметки за считанные секунды.

Основные преимущества новинки: