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28 минут назад

Мужчины стали использовать нейросети при знакомстве с девушками в Tinder

Газета.Ru

Пользователи приложения для знакомств Tinder стали использовать нейросеть ChatGPT для составления приветственных сообщений, основанных на интересах потенциальной второй половинки. Об этом сообщает Mashable.

Мужчины стали использовать нейросети при знакомстве с девушками в Tinder
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О новом лайфхаке стало известно благодаря пользователям TikTok, которые обнаружили «рабочую схему». Так, пользователи находят в Tinder понравившуюся девушку, отправляют в ChatGPT запрос для составления приветственного сообщения, передав нейросети информацию об ее интересах. Искусственный интеллект генерирует оригинальные сообщения, которые затем молодые люди отправляют собеседницам.

Один из пользователей запросил у нейросети ChatGPT стихотворение, которое в итоге очень понравилось девушке. Автор идеи называет ИИ «будущим» знакомств в Tinder.

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