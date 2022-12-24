Мужчины стали использовать нейросети при знакомстве с девушками в Tinder

Пользователи приложения для знакомств Tinder стали использовать нейросеть ChatGPT для составления приветственных сообщений, основанных на интересах потенциальной второй половинки. Об этом сообщает Mashable.
О новом лайфхаке стало известно благодаря пользователям TikTok, которые обнаружили «рабочую схему». Так, пользователи находят в Tinder понравившуюся девушку, отправляют в ChatGPT запрос для составления приветственного сообщения, передав нейросети информацию об ее интересах. Искусственный интеллект генерирует оригинальные сообщения, которые затем молодые люди отправляют собеседницам.
Один из пользователей запросил у нейросети ChatGPT стихотворение, которое в итоге очень понравилось девушке. Автор идеи называет ИИ «будущим» знакомств в Tinder.