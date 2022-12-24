Мужчины стали использовать нейросети при знакомстве с девушками в Tinder

Пользователи приложения для знакомств Tinder стали использовать нейросеть ChatGPT для составления приветственных сообщений, основанных на интересах потенциальной второй половинки. Об этом сообщает Mashable.

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О новом лайфхаке стало известно благодаря пользователям TikTok, которые обнаружили «рабочую схему». Так, пользователи находят в Tinder понравившуюся девушку, отправляют в ChatGPT запрос для составления приветственного сообщения, передав нейросети информацию об ее интересах. Искусственный интеллект генерирует оригинальные сообщения, которые затем молодые люди отправляют собеседницам.