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53 минуты назад

Где именно на Земле появились первые млекопитающие

Ferra.ru

Выяснить это помог анализ окаменелых останков самых ранних предков таких животных.

Где именно на Земле появились первые млекопитающие
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В 1997 году учёные нашли на австралийском пляже челюстную кость млекопитающего со странными зубами, подобные которым видели только в Европе и Северной Америке. Шли годы, было обнаружено больше подобных челюстных костей млекопитающих мезозойской эры: на Мадагаскаре, в Аргентине, Индии и, совсем недавно, снова в Австралии.

Согласно анализу, самые старые из этих окаменелостей старше найденных в Северном полушарии примерно на 50 млн лет. Это позволило учёным описать альтернативную теорию происхождения млекопитающих. Предполагается, что их предки могли перемещаться по суперконтинену под названием Гондвана в южном полушарии, прежде чем отправиться на север.

Наука и техника,ПРЕДОК,
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