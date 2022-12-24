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1 час назад

Имена двух претендентов на полет в космос из Белоруссии станут известны после Нового года

Газета.Ru

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Максим Харламов рассказал журналистам, что имена кандидата на полет в космос из Белоруссии и его дублера назовут после Нового года. Об этом сообщает ТАСС.

Имена претендентов на полет в космос из Белоруссии назовут после Нового года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Харламова, в данный момент претенденты еще проходят медкомиссию. По ее результатам станет понятно, кто будет годен к полету.

«Медкомиссия соответствующие рекомендации выдаст 28 декабря. После этого белорусская сторона будет определяться с приоритетными претендентками. Вероятнее всего, после Нового года узнаем двух претендентов», — сказал он.

Наука и техника,Максим Харламов,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,
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