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23 минуты назад

СМИ: Apple в последний момент отказалась от производства мощного чипа для iPhone 14 Pro

Газета.Ru

Смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max могли получить гораздо более мощный графический процессор, однако из-за возникших сложностей Apple была вынуждена отказаться от амбициозного нововведения. Об этом сообщает The Information.

Apple могла выпустить iPhone с поддержкой трассировки лучей
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным источника, инженеры Apple разработали новый графический процессор для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, одной из главных нововведений которого была поддержка трассировки лучей.

Однако на финальных этапах разработки смартфона выяснилось, что обновленный чип получился чересчур энергозатратным. Из-за этого компания решила использовать немного улучшенный графический чип из прошлогоднего Apple A15 Bionic.

Отмечается, что из-за «беспрецедентной для компании неразберихи» Apple реструктурировала отдел, ответственных за разработку нового графического процессора, отстранив некоторых ключевых лиц разработки.

Наука и техника,Apple,
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