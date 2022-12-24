Apple могла выпустить iPhone с поддержкой трассировки лучей

Смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max могли получить гораздо более мощный графический процессор, однако из-за возникших сложностей Apple была вынуждена отказаться от амбициозного нововведения. Об этом сообщает The Information.

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По данным источника, инженеры Apple разработали новый графический процессор для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, одной из главных нововведений которого была поддержка трассировки лучей.

Однако на финальных этапах разработки смартфона выяснилось, что обновленный чип получился чересчур энергозатратным. Из-за этого компания решила использовать немного улучшенный графический чип из прошлогоднего Apple A15 Bionic.