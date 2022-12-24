Reuters: заболеваемость новым подвидом омикрона в США выросла до 18%

В США заболеваемость новым вариантом «омикрон»-штамма коронавируса выросла до 18%. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации Reuters, новый подвид «омикрон»-штамма составляет более 50% случаев заболевания COVID-19 на северо-востоке страны. Агентство отмечает, что заболеваемость будет продолжать расти на фоне праздничных поездок.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что за последнюю неделю на долю нового подвида «омикрона» пришлось 18,3% случаев коронавируса по всей стране. Неделю назад этот показатель составлял 11,2%.