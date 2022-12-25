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13 минут назад

Спойлеры расширяются: Telegram начнёт засекречивать фотографии так же, как сообщения

Ferra.ruиещё 1

Издание «Код Дурова» заметило, что Telegram готовит к запуску функцию спойлеры на файлы. Такое в мессенджере уже есть, но только для сообщений.

Telegram начнёт засекречивать фотографии так же, как сообщения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера для Android под версией 9.3 (30029). При отправке сообщения можно будет выбрать функцию спойлера и медиафайлы станут засекреченными. Просмотреть их можно будет только по тапу, то есть нажатию на экран. Выглядеть это будет так:

Кроме того, появится возможность скрыть участников группы (от 100 участников и выше), оставив там только администраторов.

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