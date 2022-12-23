NASA анонсировало строительство нового «охотника за астероидами»

NASA начинает строительство «охотника за астероидами» следующего поколения — космического телескопа Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor). Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Там отметили, что телескоп уже прошел тщательную техническую и программную проверку и в настоящее время миссия переходит к заключительному этапу проектирования и изготовления. На него устанавливают необходимые технические и графические данные.

«NEO Surveyor поддерживает цели Координационного управления планетарной обороны NASA по обнаружению, отслеживанию и определению потенциально опасных объектов, сближающиеся с Землей», — говорится в тексте.