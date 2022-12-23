NASA анонсировало строительство нового «охотника за астероидами»

NASA начинает строительство «охотника за астероидами» следующего поколения — космического телескопа Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Там отметили, что телескоп уже прошел тщательную техническую и программную проверку и в настоящее время миссия переходит к заключительному этапу проектирования и изготовления. На него устанавливают необходимые технические и графические данные.
«NEO Surveyor поддерживает цели Координационного управления планетарной обороны NASA по обнаружению, отслеживанию и определению потенциально опасных объектов, сближающиеся с Землей», — говорится в тексте.
Планируется, что телескоп преодолеет более миллиона километров до точки Лагранжа L1 между Землей и Солнцем, где проведет пять лет. Там он будет просматривать Солнечную систему в диапазоне длин волн на наличие опасных астероидов и комет. Также NEO Surveyor сможет определить состав, форму, вращение и орбиту таких объектов.