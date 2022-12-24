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15 минут назад

Лицо Рамзеса II реконструировали спустя 3200 лет после смерти фараона

Lenta.ruиещё 2

Ученые реконструировали лицо одного из самых могущественных фараонов Египта Рамзеса II. Об этом сообщает The Daily Mail.

Лицо Рамзеса II реконструировали спустя 3200 лет после смерти фараона
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Для того, чтобы воссоздать черты лица египетского правителя спустя 3200 после его смерти, специалисты из Египта и Англии провели компьютерную томографию его черепа, на основе которой они получили 3D-модель. После этого ученые «омолодили» внешность Рамзеса с помощью технологий, чтобы показать его в самом расцвете сил.

В результате эксперимента один из специалистов из Каирского университета Сахар Салим заметил, что лицо у фараона было красивым, с характерными для Рамзеса II чертами — выраженным носом и мощной челюстью.

Самой сложной для ученых проблемой оказалась нехватка информации о цвете волос, глаз и кожи правителя. У исследователей также не было данных об индивидуальных особенностях внешности Рамзеса, таких как морщинки и родинки на лице. Для того, чтобы максимально приблизиться к точному портрету фараона, специалисты отправили соответствующий запрос коллегам из Сахары и изучили сохранившиеся письменные тексты о правителе.

Ранее в окрестностях Пайне в Баварии были найдены древнейшие окаменелости птеродактиля.

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