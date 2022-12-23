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1 час назад

В самых дорогих iPhone обнаружили брак

Lenta.ru

Пользователи самых дорогих смартфонов Apple рассказали о появлении связанного с экраном брака. Об этом сообщает издание Gadgets360.

В самых дорогих iPhone обнаружили брак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналисты медиа обратили внимание на публикацию на Reddit — посетители площадки рассказали, что столкнулись с браком iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. По словам пользователей, на экранах телефонов были обнаружены зеленые и желтые горизонтальные полосы. Подобные артефакты обычно возникали в тот момент, когда владельцы разблокировали или включали свои устройства.

Судя по отзывам, зеленые и желтые линии возникают не всякий раз, когда пользователь берет телефон в руки. Также потребители техники Apple не смогли прийти к соглашению относительно того, на какой версии iOS чаще всего появляются артефакты.

Изучившие проблему энтузиасты предположили, что проблема может быть связана с операционной системой смартфонов. По словам некоторых из них, отключение опции постоянного включенного экрана (Always On Display) может решить проблему. Также на Reddit отметили, что Apple признает дефект и предлагает обменять проблемный телефон на новый.

Ранее специалисты лаборатории DxOMark выяснили, как влияет режим постоянно включенного дисплея на автономность смартфона. По словам экспертов, с активным режимом Always On Display устройства могут разрядиться в три-пять раз быстрее.

Наука и техника,Apple,
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