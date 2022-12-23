Meizu анонсировала возвращение на рынок флагманских смартфонов с Meizu 20

Компания Meizu официально объявила о скором выпуске нового флагманского смартфона Meizu 20. Это случится весной 2023 года. Устройство в настоящее время находится в стадии серийной подготовки.

Новость о выпуске Meizu 20 знаменует собой возвращение компании в премиальный сегмент рынка. Хотя официальной информации о дизайне или технических характеристиках Meizu 20 нет, ожидается, что он будет оснащён новейшим топовым процессором Snapdragon 8 Gen2.