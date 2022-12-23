В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

«Карбоновый» флагман с перископом: Xiaomi показала внешний вид Redmi K60

Ferra.ru

Ещё недавно инсайдеры лишь предполагали потенциальные сроки выхода нового флагмана Redmi — Redmi K60. А уже сейчас мы не только знаем официальную дату презентации, но имеем представление о внешнем виде устройства.

«Карбоновый» флагман с перископом: Xiaomi показала внешний вид Redmi K60
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Всё дело в том, что сама Xiaomi активно пиарит грядущую новинку. Так, накануне она сообщила о запланированном на 27 декабря мероприятии, в рамках которого и анонсируют смартфон. Теперь же производитель опубликовал ряд постеров девайса.

Судя по ним, нас ждёт достаточно интересный аппарат, корпус которого будет пытаться походить на карбоновый. При этом блок камеры демонстрирует тройной основной модуль, один из которых будет перископным, а также OIS-стабилизацию.

Другой постер раскрыл производительность Redmi K60 Pro. По всей видимости, в AnTuTu девайс набирает впечатляющие 1 350 526 баллов — шутка ли, ни один другой современный смартфон столько не набирал.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители