«Карбоновый» флагман с перископом: Xiaomi показала внешний вид Redmi K60

Ещё недавно инсайдеры лишь предполагали потенциальные сроки выхода нового флагмана Redmi — Redmi K60. А уже сейчас мы не только знаем официальную дату презентации, но имеем представление о внешнем виде устройства.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Всё дело в том, что сама Xiaomi активно пиарит грядущую новинку. Так, накануне она сообщила о запланированном на 27 декабря мероприятии, в рамках которого и анонсируют смартфон. Теперь же производитель опубликовал ряд постеров девайса.

Судя по ним, нас ждёт достаточно интересный аппарат, корпус которого будет пытаться походить на карбоновый. При этом блок камеры демонстрирует тройной основной модуль, один из которых будет перископным, а также OIS-стабилизацию.