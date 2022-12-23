Почему салюты разноцветные и так ярко светятся

Фейерверки в их изначальном виде впервые появились еще в XII веке, но за это время ключевые принципы их работы остались прежними. Внутри каждого фейерверка находится т.н. воздушный снаряд: капсула, внутри которой содержится порох и дюжины мелких модулей — они называются «звездами». Тем временем, внутри звезд находится топливо, окисляющий компонент (он нужен для возгорания топлива), связующее вещество и, конечно же, источник красок — оксиды и соли различных металлов. Прогорающий фитиль поджигает порох внутри снаряда, когда тот поднимается в воздух, после чего взрыв разбрасывает маленькие разноцветные звезды во все стороны.
Из-за огня топливо и окисляющий компонент создают резкий выброс тепла, который активируют металлосодержащие пигменты. Под нагревом атомы в составе металлических соединений поглощают энергию и перестраиваются в новую структуру, после чего неизбежно сжимаются назад. Излишки энергии, выделяемые во время этого процесса, как раз и создают яркий свет.
Каждый химикат в составе фейерверка выделяет разный объем энергии, и, как следствие, создает свечение разных цветов. Например, стронций, которым раньше часто обрабатывали стекло телевизоров, горит красным цветом, тогда как медь — синим. Циркон используется при создании керамики, однако если совместить его с титаном и магнием, он может окрасить фейерверк в серые и белые оттенки. Золотые блестки создаются при помощи железной стружки и маленьких кусочков угля. Алюминий отвечает за ослепительные вспышки и громкие хлопки.