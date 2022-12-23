Почему салюты разноцветные и так ярко светятся

Фейерверки в их изначальном виде впервые появились еще в XII веке, но за это время ключевые принципы их работы остались прежними. Внутри каждого фейерверка находится т.н. воздушный снаряд: капсула, внутри которой содержится порох и дюжины мелких модулей — они называются «звездами». Тем временем, внутри звезд находится топливо, окисляющий компонент (он нужен для возгорания топлива), связующее вещество и, конечно же, источник красок — оксиды и соли различных металлов. Прогорающий фитиль поджигает порох внутри снаряда, когда тот поднимается в воздух, после чего взрыв разбрасывает маленькие разноцветные звезды во все стороны.

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Из-за огня топливо и окисляющий компонент создают резкий выброс тепла, который активируют металлосодержащие пигменты. Под нагревом атомы в составе металлических соединений поглощают энергию и перестраиваются в новую структуру, после чего неизбежно сжимаются назад. Излишки энергии, выделяемые во время этого процесса, как раз и создают яркий свет.