ИТ-эксперт: AppStore и Google Play не заслуживают доверия

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«Это обычная история, есть довольно много злоумышленников, создающих фальшивые приложения банков или вскрывающие приложения и подсаживающие туда программы, которые воруют данные аудитории маркетплейсов Google Play и AppStore», — констатирует эксперт по ИТ-безопасности.

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Так, например, по словам Игоря Ашманова, в последние годы топовые приложения Google Play заражены китайским хакерским тулкитом, который ворует данные пользователей.

«AppStore и Google Play заявляют о надежности, отчитываются об удалении вредоносных приложений, но деле не заслуживают доверия», — отмечает собеседник издания, уточняя, что каким бы ни был смартфон — это шпион в кармане пользователя, купленный за его же деньги.

Однако, по его словам, одно дело, когда на удочку частных мошенников попадаются частные пользователи, и совсем другое, когда в условиях войны под угрозу ставится государственная безопасность.

«Специалисты по информационной безопасности отмечают, что в последнее время характер киберугроз полностью сменился. Экономическая мотивация злоумышленников, когда целью стоит кража денег пользователя, ушла в прошлое. Сейчас пользователей взламывают, чтобы причинить ему вред, а не заработать деньги», — говорит Ашманов.

Он подчеркивает, что иностранным спецслужбам, собирающим данные, не интересно следить за перипетиями личной жизни рядовых пользователей, а вот информация о чиновниках, представителях спецслужб, крупных бизнесменах, участниках СВО их крайне интересует.

«Сотни тысяч человек в нашей стране находятся на постоянном мониторинге — отслеживается география, занятия, куда пошел и с какой скорость, какие телефоны находятся рядом», — продолжает эксперт.