ИТ-эксперт: AppStore и Google Play не заслуживают доверия

Маркетплейсы AppStore и Google Play не так хорошо защищены, как об этом рассказывают американские IT-гиганты, происходит много историй, связанных с кражей персональных данных и с мошенническими приложениями, но основная опасность на сегодня — это связка компаний с враждебной России государственной машиной США. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился президент компании «Крибрум», член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.
«Это обычная история, есть довольно много злоумышленников, создающих фальшивые приложения банков или вскрывающие приложения и подсаживающие туда программы, которые воруют данные аудитории маркетплейсов Google Play и AppStore», — констатирует эксперт по ИТ-безопасности.
Так, например, по словам Игоря Ашманова, в последние годы топовые приложения Google Play заражены китайским хакерским тулкитом, который ворует данные пользователей.
«AppStore и Google Play заявляют о надежности, отчитываются об удалении вредоносных приложений, но деле не заслуживают доверия», — отмечает собеседник издания, уточняя, что каким бы ни был смартфон — это шпион в кармане пользователя, купленный за его же деньги.
Однако, по его словам, одно дело, когда на удочку частных мошенников попадаются частные пользователи, и совсем другое, когда в условиях войны под угрозу ставится государственная безопасность.
«Специалисты по информационной безопасности отмечают, что в последнее время характер киберугроз полностью сменился. Экономическая мотивация злоумышленников, когда целью стоит кража денег пользователя, ушла в прошлое. Сейчас пользователей взламывают, чтобы причинить ему вред, а не заработать деньги», — говорит Ашманов.
Он подчеркивает, что иностранным спецслужбам, собирающим данные, не интересно следить за перипетиями личной жизни рядовых пользователей, а вот информация о чиновниках, представителях спецслужб, крупных бизнесменах, участниках СВО их крайне интересует.
«Сотни тысяч человек в нашей стране находятся на постоянном мониторинге — отслеживается география, занятия, куда пошел и с какой скорость, какие телефоны находятся рядом», — продолжает эксперт.
И в этом плане, убежден Ашманов, по сравнению с рядовым мошенничеством, угроза гораздо значительнее.