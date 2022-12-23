«Приготовим оливье»: российские космонавты рассказали, как встретят Новый год на МКС

Российский экипаж МКС рассказал, как будет встречать Новый год. Космонавты планируют приготовить оливье и нарядиться в Снегурочку и Деда Мороза. Они уже украсили станцию к празднику. Об этом они сообщили на новогодней пресс-конференции в Центре управления полетами (ЦУП), пишет РИА Новости.

Фото: Роскосмос / Олег Кононенко Роскосмос / Олег Кононенко

«Мы украсили станцию новогодними украшениями. Возможно, используем что-то из реквизита и нарядимся в Снегурочку и Деда Мороза. Планируем сделать оливье, так что все в предвкушении», — рассказала член экипажа Анна Кикина, уточнив, что на станции даже есть майонез.

По словам космонавта Сергея Прокопьева, в новогодние праздники экипаж будет преимущественно работать, отдохнуть удастся всего пару дней. Он также добавил, что у экипажа нет ритуала загадывать желание под бой курантов. Космонавты поздравят друг друга при пролете над родными городами.