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1 час назад

«Приготовим оливье»: российские космонавты рассказали, как встретят Новый год на МКС

Елена Прошина

Российский экипаж МКС рассказал, как будет встречать Новый год. Космонавты планируют приготовить оливье и нарядиться в Снегурочку и Деда Мороза. Они уже украсили станцию к празднику. Об этом они сообщили на новогодней пресс-конференции в Центре управления полетами (ЦУП), пишет РИА Новости.

«Приготовим оливье»: российские космонавты рассказали, как встретят Новый год на МКС
Фото: Роскосмос / Олег КононенкоРоскосмос / Олег Кононенко

«Мы украсили станцию новогодними украшениями. Возможно, используем что-то из реквизита и нарядимся в Снегурочку и Деда Мороза. Планируем сделать оливье, так что все в предвкушении», — рассказала член экипажа Анна Кикина, уточнив, что на станции даже есть майонез.

По словам космонавта Сергея Прокопьева, в новогодние праздники экипаж будет преимущественно работать, отдохнуть удастся всего пару дней. Он также добавил, что у экипажа нет ритуала загадывать желание под бой курантов. Космонавты поздравят друг друга при пролете над родными городами.

Прокопьев также добавил, что они вместе с коллегами по МКС встретят католическое рождество, а те в свою очередь - Новый год с россиянами.

Наука и техника,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,ЦУП,
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