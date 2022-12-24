Миссия на Марсе закончилась раньше срока: что такое NASA InSight, и чем он занимался

NASA объявило, что космическая миссия InSight подошла к концу: инженеры аэрокосмической фирмы потеряли связь с марсианским аппаратом, приземлившимся на поверхность Марса в 2018 году. Рассказываем, как появился InSight и каких успехов он добился.

Фото: NASA NASA

Проект Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, больше известный под сокращенным названием InSight, был запущен в работу довольно давно — еще десять лет назад. Инициатива получила грант по конкурсу на финансирование, обойдя проекты по изучению спутника Сатурна и эволюции комет по причине дешевизны: NASA сочла, что такую миссию можно реализовать без больших финансовых трат и в сравнительно краткие сроки.

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InSight вошел в состав космической программы «Дискавери» для того, чтобы глубже изучить механизмы раннего формирования поверхности скалистых планет в нашей солнечной системе. Марс оказался подходящим объектом для исследования. Он достаточно большой, чтобы пройти большинство ранних процессов, формирующих небесные тела, но в то же время достаточно маленький, чтобы следы этих процессов были заметны даже спустя четыре миллиарда лет. Их можно зафиксировать по толщине и количеству слоев коры, размеру и плотности ядра планеты, плотности мантии и стратификации.

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Для этого инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA оборудовали аппарат InSight комплектом научного снаряжения, куда вошли датчики тепловых потоков, система распознавания погоды и экспериментальный набор для наблюдения за вращением планеты. Компоненты аппарата были произведены фирмами со всего мира, но ключевым инструментом InSight был «Сейсмический эксперимент внутренней структуры» — или SEIS. Крайне чувствительный сейсмограф, отслеживающий геологическую активность, реакцию планеты на падения метеоритов и другие подземные процессы.

InSight был запущен в космос 28 февраля 2018 года: аппарат совершил путешествие до Марса почти за девять месяцев. 26 ноября 2018 года он приземлился на поверхность красной планеты и, примерно через десять дней, начал работу. За четыре года исследований InSight совершил немало интересных открытий. Он смог записать звуки марсианского ветра и зафиксировал почти полторы тысячи марсотрясений. Собранная аппаратом информация показала, что поверхность Марса крайне активна: на планете регулярно происходят землетрясения, тогда как выше бушуют магнитные бури и пылевые вихри.

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