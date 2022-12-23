Археологи обнаружили захоронение викингов в Осло

«Этот тип броши со сферами начал появляться примерно в 850 году нашей эры и стал обычным явлением после X века нашей эры. Вероятно, захоронение было сделано в эту же эпоху. Этот тип броши на накидке обычно носили мужчины, и ее находка в сочетании с обнаружением умбона — металлической накладки в центре щита — показывает, что покойный был мужчиной», — сказали ученые.