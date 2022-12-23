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18 минут назад

Археологи обнаружили захоронение викингов в Осло

Газета.Ru

Группа археологов из университета Осло обнаружила гробницу эпохи викингов, содержащую остатки щита и различные погребальные принадлежности, сообщило издание Heritage Daily.

Археологи обнаружили захоронение викингов в Осло
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В жилом районе к северу от центра города Осло, где первоначально протекал ручей Хольменбеккен, рабочие обнаружили захоронение во время подготовок к строительству жилого дома на этом участке. Затем на место прибыли ученые.

Археологи обнаружили остатки богато украшенной гробницы викингов, а также древние предметы — колокольчик, серп, два ножа, кельтскую брошь, конское снаряжение и другие.

«Этот тип броши со сферами начал появляться примерно в 850 году нашей эры и стал обычным явлением после X века нашей эры. Вероятно, захоронение было сделано в эту же эпоху. Этот тип броши на накидке обычно носили мужчины, и ее находка в сочетании с обнаружением умбона — металлической накладки в центре щита — показывает, что покойный был мужчиной», — сказали ученые.

Ученые доказали, что датские викинги торговали пушниной

Находки сейчас находятся в консервационной лаборатории. Ученые ждут возможности получить о них больше информации. Группа не нашла остатков несгоревших костей, так что извлечь ДНК из могилы не получится.

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